Buoni pasto alla scuola ANP | estenderli anche a docenti ATA e dirigenti stop all’esclusione

L’Associazione Nazionale dei Presidi ha chiesto che anche docenti, personale amministrativo e dirigenti ricevano i buoni pasto nelle scuole, evidenziando come la loro esclusione rappresenti un problema. Attualmente, solo alcuni gruppi del personale scolastico beneficiano di questa agevolazione. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle condizioni di welfare nel settore pubblico dell’istruzione.

L’ANP richiama l’attenzione del decisore politico sul mancato riconoscimento dei buoni pasto al personale scolastico, indicando la questione come una delle principali criticità di welfare nel pubblico impiego. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Buoni pasto per docenti e ATA, ci saranno nel prossimo Contratto 2025/27?Nel question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief,...

Educare al rispetto e alla parità, per dirigenti, docenti e ATA una formazione completa e personalizzabile: 20 ore con attestato rilasciato da INDIRE. Le info utiliIl portale "Educare al rispetto e alla parità" rappresenta l'ambiente digitale del progetto promosso da Indire.

Temi più discussi: Contratto scuola 2025-27, sulla parte normativa riunione all'ARAN il 4 maggio. Anief: Priorità a buoni pasto, indennità, figure di sistema, mobilità, parità trattamento; Scuola, col nuovo contratto subito aumenti poi cambio norme: nuovi gradoni stipendio, buoni pasto, diritti ai precari. Cavallini (Anief) anticipa; Docenti e ATA: buoni pasto sul tavolo, il 4 maggio parte la trattativa della sezione normativa del CCNL 2025-2027; Pacifico (Anief): Niente contrapposizioni tra figure. Dal 2027 indennità DSGA quasi raddoppiata, ma serve un miliardo e mezzo per il buono pasto a 1,2 milioni di esclusi.

Buoni pasto alla scuola, ANP: estenderli anche a docenti, ATA e dirigenti, stop all’esclusioneL’ANP richiama l’attenzione del decisore politico sul mancato riconoscimento dei buoni pasto al personale scolastico, indicando la questione come una delle principali criticità di welfare nel pubblico ... orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola, Pacifico (Anief): Buoni pasto anche al personale scolasticoMercoledì 1° aprile si è svolto all’Aran un nuovo incontro dedicato alla prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca 2025–2027.Per aggiornare ... tecnicadellascuola.it

Contratto scuola 2025-2027: ci saranno anche i buoni pasto per docenti e ATA nel prossimo round - facebook.com facebook

AL CNEL DI BRUNETTA È SALTATO IL TAPPO: TRA MOBILI, ARREDI, COMUNICAZIONE E BUONI PASTO, I ... x.com