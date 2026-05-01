Festa del lavoro Valditara | A dirigenti docenti e Ata va il mio ringraziamento Celebriamo chi con il lavoro contribuisce alla crescita dell’Italia

In occasione della Festa del Lavoro, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha condiviso sui social un messaggio rivolto a dirigenti, docenti e personale Ata, esprimendo loro il proprio ringraziamento. La ricorrenza del Primo Maggio viene così celebrata attraverso parole che riconoscono il ruolo di queste figure nel contribuire alla crescita del Paese. L’intervento si inserisce nel calendario delle celebrazioni ufficiali della giornata dedicata al lavoro.

In concomitanza con il Primo Maggio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha pubblicato un intervento sui propri profili social per ricordare il significato della ricorrenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Festa del Lavoro, Rosaria rinata grazie al lavoro: “Abusata da mio marito, non voleva che lavorassi”Anna ha 56 anni e dopo essersi rivolta allo Sportello nazionale antiviolenza quello sulle Politiche Attive del Lavoro di Fondazione Pangea l'ha... Dl Sicurezza, carcere per chi aggredisce docenti, dirigenti e personale ATA durante l’esercizio delle funzioni. Testo in GazzettaIl decreto sicurezza, appena bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato secondo quanto riportato dall’ANSA (24 febbraio), interviene... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 aprile, Valditara: Il fascismo negava la libertà. La scuola rifletta sulle radici della Costituzione. Ma a Napoli spunta cartello choc contro di lui; Indicazioni Nazionali licei, Valditara: Promessi Sposi? Proposta non ancora firmata da me, non necessariamente la condivido; 25 aprile, cortei e manifestazioni in tutta Italia. Tensione a Milano, spari a Roma. FOTO; Napoli, Valditara a testa in giù sotto un patibolo di cartone. Festa del lavoro, Valditara: A dirigenti, docenti e Ata va il mio ringraziamento. Celebriamo chi con il lavoro contribuisce alla crescita dell’ItaliaIl titolare dell’Istruzione e del Merito ha scelto i social network per celebrare la festa dei lavoratori, con un messaggio dedicato in particolare a dirigenti, docenti e personale Ata ... orizzontescuola.it Primo maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia: la Festa del Lavoro in direttaLeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia: la Festa del Lavoro in diretta ... tg24.sky.it Oggi è il 1° Maggio. La “festa del lavoro”…ma per tanti è solo un altro giorno in cui il lavoro non c’è. È svegliarsi e controllare il telefono sapendo già che non è arrivata nessuna risposta.È mandare curriculum su curriculum e sentirsi invisibili. È vive - facebook.com facebook Il #1Maggio é la #festa del #lavoro, anche se, purtroppo, non per tutti x.com