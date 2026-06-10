Docente aggredito in Abruzzo non ritirerà la denuncia | Gli studenti devono fare un percorso educativo e anche le famiglie devono interrogarsi sulle cose che non sono andate bene

Un insegnante di diritto in provincia di Teramo, aggredito da quattro studenti minorenni, ha deciso di non ritirare la denuncia. L’insegnante ha dichiarato che tornerà in aula a settembre per terminare il percorso professionale. Anche se l’episodio ha avuto grande risonanza, il docente ha sottolineato la necessità di un confronto tra studenti e famiglie, senza specificare ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’accaduto.

L’insegnante di diritto, preso di mira da quattro studenti minorenni in un istituto scolastico, in provincia di Teramo, ha annunciato che a settembre rientrerà regolarmente in classe per concludere la carriera. L’uomo non si è più presentato dopo l’aggressione, citando un malessere sia fisico sia psicologico. “Non lascio l’insegnamento”, ha dichiarato a Il Centro. “La scuola mi ha salvato: si insegna ma si imparano anche tantissime cose. Alla fine non l’ho mai sentito come un lavoro, ma come una missione”. Il docente, in particolare, ha fatto sapere che la denuncia presentata nei confronti dei giovani responsabili resterà in piedi. “Non torno sui miei passi, è un insegnamento”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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