Dl Lavoro Nisini Lega | ok al nostro odg per la tutela del comparto orafo

Il governo ha approvato un ordine del giorno proposto dalla Lega per la tutela del settore orafo. La decisione è stata comunicata durante la discussione sul decreto legislativo sul lavoro. La proposta mira a intervenire sul comparto, senza dettagli specifici sulle misure adottate. La votazione si è conclusa con l’approvazione dell’odg, che ora passa alle fasi successive del procedimento legislativo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui contenuti concreti o sui tempi di attuazione.

Arezzo, 10 giugno 2026 – Dl Lavoro, Nisini (Lega): ok a nostro odg per tutela comparto orafo. “L’ok all’odg che abbiamo presentato al dl Lavoro per l’avvio di un tavolo istituzionale con cui far fronte alla crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti del comparto orafo è un risultato importante per la filiera produttiva italiana, e di distretti di eccellenza come quello di Arezzo. Salvaguardare la professionalità d i artisti oltre che artigiani di altissima specializzazione, vuol dire tutelare un comparto che oggi vive un momento critico legato agli aumenti dei costi di materie prime e logistica. È fondamentale sostenere questo settore emblema del made in Italy dando risposte alle reali esigenze delle nostre imprese”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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