Dl Lavoro Nisini Lega | ok al nostro odg per la tutela del comparto orafo

Da lanazione.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha approvato un ordine del giorno proposto dalla Lega per la tutela del settore orafo. La decisione è stata comunicata durante la discussione sul decreto legislativo sul lavoro. La proposta mira a intervenire sul comparto, senza dettagli specifici sulle misure adottate. La votazione si è conclusa con l’approvazione dell’odg, che ora passa alle fasi successive del procedimento legislativo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui contenuti concreti o sui tempi di attuazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 10 giugno 2026 – Dl Lavoro, Nisini (Lega): ok a nostro odg per tutela comparto orafo. “L’ok all’odg che abbiamo presentato al dl Lavoro per l’avvio di un tavolo istituzionale con cui far fronte alla crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti del comparto orafo è un risultato importante per la filiera produttiva italiana, e di distretti di eccellenza come quello di Arezzo. Salvaguardare la professionalità d i artisti oltre che artigiani di altissima specializzazione, vuol dire tutelare un comparto che oggi vive un momento critico legato agli aumenti dei costi di materie prime e logistica. È fondamentale sostenere questo settore emblema del made in Italy dando risposte alle reali esigenze delle nostre imprese”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dl lavoro nisini lega ok al nostro odg per la tutela del comparto orafo
© Lanazione.it - Dl Lavoro, Nisini (Lega): ok al nostro odg per la tutela del comparto orafo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lavoro, Nisini (Lega): "Bene attenzione rivolta a esigenze comparto orafo aretino"Una deputata della Lega ha commentato positivamente l’attenzione recentemente dedicata dal governo al settore orafo di una città toscana.

Dl lavoro, Lega: “Contratto non rinnovato da 6 anni cessa di efficacia”La Lega ha presentato un emendamento al Dl Lavoro che riguarda i contratti collettivi nazionali.

Temi più discussi: Dl lavoro, emendamenti riformulati; Dl lavoro: stasera ok Comm. Camera, soluzione su Trattamento economico complessivo -2-; Dl lavoro, scontro sui contratti minori; Via il richiamo a contratti equivalenti, ma è sempre scontro sul dl lavoro.

dl lavoro nisini legaDl lavoro, Nisini (Lega): ok al nostro odg per la tutela del comparto orafoUn risultato importante per la filiera produttiva italiana, e di distretti di eccellenza come quello di Arezzo ... msn.com

dl lavoro nisini legaDl lavoro: stasera ok Comm. Camera, soluzione su Trattamento economico complessivo -2-Testo domani in Aula, prennunciato voto di fiducia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 giu - Il mandato ai relatori, Walter Rizzetto (FdI), ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web