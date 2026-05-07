Lavoro Nisini Lega | Bene attenzione rivolta a esigenze comparto orafo aretino

Una deputata della Lega ha commentato positivamente l’attenzione recentemente dedicata dal governo al settore orafo di una città toscana. Secondo la parlamentare, il comparto orafo locale rappresenta un’eccellenza produttiva del territorio, con un ruolo importante nell’export e nel settore professionale. La dichiarazione è stata rilasciata al termine di un evento odierno.