Lavoro Nisini Lega | Bene attenzione rivolta a esigenze comparto orafo aretino
Una deputata della Lega ha commentato positivamente l’attenzione recentemente dedicata dal governo al settore orafo di una città toscana. Secondo la parlamentare, il comparto orafo locale rappresenta un’eccellenza produttiva del territorio, con un ruolo importante nell’export e nel settore professionale. La dichiarazione è stata rilasciata al termine di un evento odierno.
“Positiva l’attenzione che l’esecutivo ha rivolto al comparto orafo aretino, una eccellenza produttiva del territorio, capofila nell’export e riferimento professionale nel settore" Lo dichiara la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Lavoro Tiziana Nisini a margine dell’odierno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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