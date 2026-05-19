Dl lavoro Lega | Contratto non rinnovato da 6 anni cessa di efficacia
La Lega ha presentato un emendamento al Dl Lavoro che riguarda i contratti collettivi nazionali. Secondo la proposta, un contratto non rinnovato da più di sei anni dovrebbe perdere la propria efficacia. La questione riguarda la durata di validità dei contratti e le conseguenze di eventuali mancati rinnovi nel tempo. La modifica mira a definire chiaramente i limiti temporali oltre i quali un accordo non è più considerato valido. La discussione si inserisce nel contesto delle norme sul lavoro e sulla rappresentanza contrattuale.
La Lega, attraverso un emendamento al Dl Lavoro, chiede che un contratto collettivo nazionale cessi di efficacia se non rinnovato per un periodo superiore ai sei anni. “Le aziende che applicano contratti collettivi nazionali che non sono rinnovati per un periodo superiore ai 36 mesi rispetto alla loro scadenza naturale non possono beneficiare di nessun incentivo o sgravio normativo, fiscale e contributivo a sostegno dell’impresa e dell’occupazione. Nel caso in cui le aziende stiano usufruendo di uno dei benefici di cui al primo periodo alla scadenza dei 48 mesi, devono adottare entro 90 giorni un diverso contratto collettivo nazionale di... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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