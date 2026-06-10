Dl lavoro la Camera dice sì alla fiducia | salario giusto e stretta sul caporalato digitale più vicini

La Camera ha approvato con 165 voti il dl lavoro, dopo aver votato la fiducia al governo. La legge prevede misure per garantire un salario più equo e rafforzare la lotta contro il caporalato digitale. La decisione arriva in un momento di discussioni sul testo, che intende affrontare questioni legate alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori. La fiducia è stata posta per accelerare l’iter di approvazione del decreto.

L’Aula della Camera ha detto si, con 165 voti, al dl lavoro, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia. Dopo la votazione finale prevista in serata e il vaglio dei 77 ordini del giorno all’attenzione dell’assemblea, il provvedimento ‘Primo Maggio’ passerà all’esame del Senato. Dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 29 giugno. La norma contiene disposizioni urgenti sul salario giusto, incentivi all’occupazione e il contrasto al caporalato digitale. Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli, a seguito dell’esame in Commissione in sede referente, è salito 30, suddiviso in cinque Capi. E tra le novità... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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