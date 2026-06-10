Decreto Lavoro sì alla fiducia | dal salario giusto al pacchetto incentivi ecco le novità

Il Parlamento ha approvato con fiducia il Decreto Lavoro, che introduce novità sul salario e sugli incentivi. Tra le misure previste, si parla di un trattamento economico complessivo nei contratti collettivi firmati, e di un pacchetto di incentivi destinato alle imprese. La legge modifica anche alcune regole sul lavoro, senza specificare dettagli aggiuntivi sui contenuti.

Il giusto salario è individuato nel trattamento economico complessivo (Tec) dei Ccnl firmati da sindacati e associazioni datorali comparativamente più rappresentative che va rispettato per accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle Zes. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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