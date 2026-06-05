Il governo ha annunciato una misura contro i contratti pirata, ma le iniziative per garantire un salario equo sembrano incontrare difficoltà. La proposta di incentivi e interventi per combattere il fenomeno si scontrano con la realtà dei contratti irregolari, che continuano a proliferare. La normativa mira a migliorare le condizioni salariali, ma l’attuale applicazione evidenzia criticità e resistenze nel settore.

La lotta ai contratti pirata, annunciata dal governo attraverso il salario giusto, si infrange contro la realtà. Più esattamente contro l’emendamento dei relatori al decreto Lavoro che stabilisce come gli incentivi per le assunzioni possano andare anche ai contratti pirata e non solo a quelli più rappresentativi. L’emendamento definisce il Trattamento economico complessivo per il salario giusto, considerando sullo stesso piano le voci retributive e il welfare aziendale. Il Trattamento, si legge nel testo, “si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità contrattuali fisse e continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dl Lavoro, il salario non è più “giusto”: incentivi pure ai contratti pirata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne Full Audiobook | American Literature Classic

Notizie e thread social correlati

Meloni sul decreto Lavoro: «Niente incentivi per chi non paga un “salario giusto”». Aumenti in busta paga e contratti pirata: cosa ha detto la premier – Il videoDopo il Consiglio dei ministri, la premier ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il nuovo decreto sul Lavoro approvato dall'esecutivo.

Dl Lavoro, incentivi a chi eroga "salario giusto"Il decreto legge sul lavoro prevede incentivi destinati alle imprese che assumono con contratti a salario giusto.

Temi più discussi: Il TEC nel salario giusto: modalità di calcolo; Istat: Rizzetto (FdI), dati ottimi, ora avanti con Dl lavoro e salario giusto; Il salario giusto e la forza silenziosa della contrattazione; Salario Giusto e Ruolo del Legislatore: Analisi dell'Art. 7 D.L. 62/2026.

Il DG Roberto Caponi audito alla commissione Lavoro della Camera sul Salario Giusto (DL 62/2026) confagricoltura.it/ita/area-stamp… #noisiamoconfagricoltura #confagricoltura #salariogiusto x.com

Incentivi anche ai contratti minori equivalenti, scontro sul dl lavoroUn emendamento dei relatori di maggioranza al testo, all'esame della commissione della Camera, rivede il capitolo della contrattazione definendo il Trattamento economico complessivo e inserendo anche ... ansa.it

Dl Lavoro, il salario non è più giusto: incentivi pure ai contratti pirataL'emendamento al dl Lavoro dei relatori legittima anche i sindacati meno rappresentativi, aprendo pure ai contratti pirata. lanotiziagiornale.it