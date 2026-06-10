dl accise stop agli emendamenti su ravvedimento speciale e pignoramenti

Il governo ha deciso di eliminare l’emendamento al Dl Accise che avrebbe consentito alle partite Iva coinvolte in un nuovo concordato preventivo biennale di accedere di nuovo al ravvedimento speciale. La misura, che prevedeva la riapertura di questa possibilità, non sarà più discussa nel testo attuale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. Nessun altro emendamento relativo a pignoramenti o a questa misura è stato approvato o inserito nel decreto.

Dal Dl Accise sparisce l’ emendamento che avrebbe riaperto il ravvedimento speciale per le partite Iva aderenti al nuovo concordato preventivo biennale. Il testo non ha superato il passaggio in Commissione Finanze del Senato. Stop anche all’emendamento relativo al blocco del pignoramento dei conti correnti. Il freno è arrivato dal Governo. Dl Accise, cosa prevedeva l’emendamento di Lotito. La proposta era stata presentata a prima firma del senatore Claudio Lotito di Forza Italia, ma si è affossata per problemi di copertura finanziaria. La misura prevedeva la possibilità per i contribuenti soggetti agli Isa (gli Indici sintetici di affidabilità fiscale) che aderiscono al concordato per il biennio 2026-2027, anche attraverso il rinnovo dell’adesione al biennio 2024-2025, di accedere al regime di ravvedimento speciale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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