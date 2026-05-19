il dl lavoro non funziona guerra di emendamenti

Il dl Lavoro sta affrontando una forte opposizione in Parlamento, con molti emendamenti presentati e discussioni accese tra i vari schieramenti. La presentazione ufficiale del decreto, fatta in conferenza stampa dal capo del governo, ha evidenziato il progetto del “salario giusto”, ma le opposizioni sottolineano come le proposte presentate finora non abbiano ancora portato a una soluzione condivisa. La discussione parlamentare si sta rivelando più complicata del previsto, con divergenze tra le forze politiche sulla normativa e le misure da adottare.

La presentazione in pompa magna del decreto Primo maggio, con la trovata del “salario giusto”, fatta in conferenza stampa da Giorgia Meloni è servita a occultare la sostanza. Che non c’è. «È solo fumo», ha commentato con il manifesto il deputato dem Arturo Scotto, membro della commissione lavoro di Montecitorio. Il termine per presentare gli emendamenti è scaduto ieri pomeriggio. Il percorso del testo, però, è ancora lungo: domani saranno comunicate le inammissibilità mentre giovedì saranno noti gli esiti dei ricorsi e si stabilirà il termine per segnalare gli emendamenti su cui concentrare l’esame in commissione. Le votazioni, quindi, non dovrebbero iniziare prima della prossima settimana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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