divieto di trasferta per tifosi di juve e torino

Per l’ultimo Derby della Mole, le autorità hanno imposto il divieto di trasferta ai tifosi delle due squadre. L’ordine riguarda tutte le partite in trasferta, senza specificare le motivazioni. L’obiettivo è prevenire ulteriori incidenti, dopo che si sono verificati episodi di violenza durante gli incontri precedenti. La decisione è stata comunicata in vista delle prossime partite e rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.

Il conto degli incidenti avvenuti in occasione dell’ultimo Derby della Mole continua a presentarsi. Dopo le violenze che hanno segnato la sfida tra Torino e Juventus del 24 maggio scorso, il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per le tifoserie di entrambe le squadre per le prime dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. La decisione arriva a seguito degli episodi verificatisi nelle ore precedenti al match, culminati in scontri tra gruppi ultras. Una vicenda che ha assunto particolare rilevanza anche per il grave ferimento di un tifoso bianconero, rimasto coinvolto negli scontri e trasportato in ospedale in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Vietate le trasferte per i tifosi di Juve e Torino: lo stop è di dieci giornate

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