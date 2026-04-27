Divieto di trasferta per i tifosi napoletani anche nel basket | la decisione

Durante il prossimo fine settimana, i tifosi napoletani non potranno seguire le proprie squadre in trasferta né in partite di calcio né in incontri di basket. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si applica a tutte le trasferte in programma nel periodo. La misura riguarda esclusivamente i supporter coinvolti, mentre le squadre continueranno a disputare le partite in casa come previsto.

Il prossimo sarà un weekend ‘off limits’ per i tifosi napoletani, a cui saranno vietate le trasferte sia nel calcio che nel basket.Il Prefetto di Reggio Emilia, dott. Salvatore Angieri, con riferimento all’incontro di pallacanestro “Unahotels Reggiana-Napoli Basket”, che si terrà presso il.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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