Nel nuovo pacchetto di sanzioni approvato dalla Commissione Europea, è stato introdotto il divieto di ingresso nell’Unione europea per i militari russi. La misura riguarda specificamente le persone appartenenti alle forze armate russe, che non potranno più entrare nei paesi membri. Nel frattempo, alcuni cittadini israeliani stanno trascorrendo le vacanze in Italia, senza restrizioni di ingresso. La decisione fa parte delle sanzioni mirate a limitare le attività militari russe all’interno dell’Unione.

Tra le sanzioni a Mosca compare il divieto ai militari russi a entrare in Ue. Ma quelli israeliani sono liberi invece di scorrazzare in giro Nel ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, annunciato ieri dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, compare il divieto ai militari russi a entrare in Europa. “Per la prima volta proponiamo di vietare l’ingresso nell’Ue a chiunque abbia prestato servizio nelle forze armate russe dall’inizio della guerra”, ha detto von der Leyen. “In altre parole, l’Europa sarà preclusa a chiunque abbia partecipato all’invasione dell’Ucraina. È così semplice”, ha osservato la capa dell’esecutivo comunitario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - “Divieto di ingresso nell’Ue ai militari russi”. Ma quelli israeliani svacanzano in Italia

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