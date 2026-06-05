Vertice Ue Balcani i paletti dell’Italia ai tempi di ingresso dell’Ucraina nell’Unione
Durante il vertice dell’Unione Europea dedicato ai Balcani, l’Italia ha ribadito il suo sostegno all’accelerazione del processo di adesione dei Paesi della regione. Allo stesso tempo, ha posto dei limiti temporali riguardo all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, sottolineando l’importanza di rispettare le procedure e i tempi stabiliti. La posizione italiana si è concentrata sulla necessità di mantenere un percorso di adesione ordinato e realistico.
Sì all’ingresso dell’Ucraina nella Ue ma la precedenza va data ai Balcani occidentali. È questa la posizione che l’Italia sosterrà a Tivat, la perla delle Bocche di Cattaro che si prepara ad accogliere il vertice Ue-Balcani occidentali. La cittadina montenegrina, affacciata su una delle insenature più suggestive dell’Adriatico, oggi nota soprattutto per Porto Montenegro e per i suoi super yacht, vuole mostrarsi al meglio davanti ai leader europei. L’ambizione è evidente: diventare il simbolo di un Montenegro pronto a entrare nell’Ue e, più in generale, la vetrina delle aspirazioni europee dell’intera regione balcanica. Al vertice, che si... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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