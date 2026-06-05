Vertice Ue Balcani i paletti dell’Italia ai tempi di ingresso dell’Ucraina nell’Unione

Notizia in breve

Durante il vertice dell’Unione Europea dedicato ai Balcani, l’Italia ha ribadito il suo sostegno all’accelerazione del processo di adesione dei Paesi della regione. Allo stesso tempo, ha posto dei limiti temporali riguardo all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, sottolineando l’importanza di rispettare le procedure e i tempi stabiliti. La posizione italiana si è concentrata sulla necessità di mantenere un percorso di adesione ordinato e realistico.