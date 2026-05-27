La Commissione europea si sta muovendo verso la proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali per l’adesione dell’Ucraina, previsto nel Consiglio Affari generali del 16 giugno. Il ministro degli Esteri ha affermato che l’UE è favorevole, ma ha sottolineato che la priorità rimangono i Balcani. Nel conflitto, si stimano circa 500.000 morti tra le forze russe.

BRUXELLES – La Commissione Ue va verso la proposta dell’apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o ‘cluster’, sull’adesione dell’Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. L’incontro precede il summit dei leader Ue del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. E’ quanto si apprende da diverse fonti a Bruxelles. Secondo il portale europeo Euractiv.com ci sarà la proposta di aprire il primo ‘cluster’ anche per la Moldavia. A concorrere all’accelerazione è stato anche l’arrivo di Peter Magyar a capo del governo Budapest. Un incontro tra Magyar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere calendarizzato agli inizio di giugno. “Noi siamo favorevoli all’avvio di un percorso che porti l’Ucraina all’interno dell’Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri Paesi candidati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ucraina: Ue accelera per l’ingresso di Kiev. Tajani: “Sì, ma priorità ai Balcani”. Guerra: morti 500mila russi

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