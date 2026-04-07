L’amministrazione statunitense ha annunciato un incontro internazionale che si terrà tra giugno e luglio, con l’obiettivo di coordinare le azioni contro i movimenti Antifa, definiti come organizzazioni terroristiche. Alla riunione parteciperanno rappresentanti di diversi paesi, tra cui l’Italia, che sarà presente al summit dedicato alla lotta contro il terrorismo. La questione degli Antifa è al centro del dibattito tra le nazioni coinvolte.

L’amministrazione di Donald Trump sta pianificando un incontro internazionale tra giugno e luglio per coordinare la lotta ai movimenti Antifa, considerandoli organizzazioni terroristiche. L’Italia è tra i paesi che potrebbero essere chiamati a partecipare a questo summit strategico. Il coordinamento dell’evento è affidato a Thomas DiNanno, sottosegretario di Stato per la sicurezza internazionale e il controllo degli armamenti. Questa iniziativa nasce dalla volontà di creare una coalizione globale per scambiarsi informazioni di intelligence e definire strategie comuni contro le frange radicali antifasciste. Già lo scorso dicembre, durante un... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump lancia la caccia globale agli Antifa: Italia al summit anti-terrore

I crimini “antifà” sono un problema globale: è tempo di un’azione giudiziaria internazionaleI casi Arnault e Salis richiedono dunque un’indagine non solo sulla connivenza tra reti antifa violente e partiti di sinistra ma sulla strategia...

Leggi anche: Olimpiadi, l?attesa è finita. E Mattarella lancia l?Italia: «Agli atleti azzurri, in bocca al lupo»

Argomenti più discussi: Medio Oriente, Nyt: gli Stati Uniti confermano l'abbattimento di un caccia in Iran, in corso le ricerche - LIVEBLOG; Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso.; L'ultimatum di Trump: Iran ha 48 ore per aprire Hormuz o sarà l'inferno. La dura replica di Teheran: Siete in palude; Quando finirà la guerra in Iran? Ve lo farò sapere molto presto.

Iran, missili incrociati e pressione su Hormuz. Trump lancia l'ultimatumMentre prosegue la guerra in Medio Oriente, non è ancora chiara la sorte del pilota statunitense disperso da quando il suo caccia Usa F-15 è stato abbattuto venerdì scorso nel sudovest dell'Iran. Anch ... msn.com

Guerra Iran, Teheran rifiuta tregua, Trump lancia nuovo ultimatum: "Vi distruggiamo in 4 ore". Cosa sta succedendo >> https://buff.ly/jAdwgHT - facebook.com facebook

Senza rinunciare a criticare #Trump Meloni lancia un segnale importante su #Hormuz. Comportamento ineccepibile visto nell'ottica dell'interesse nazionale x.com