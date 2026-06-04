Le autorità statunitensi stanno monitorando attivamente le persone che criticano l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali. Sono stati individuati e spiati individui considerati “estremisti anti-tech”. Le operazioni di sorveglianza coinvolgono strumenti di sorveglianza digitale e analisi dei social media. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità di monitoraggio o sui soggetti coinvolti. La notizia si basa su documenti e fonti interne non ufficiali.

Carissime lettrici, cari lettori, Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Nell’articolo riservato agli abbonati di questa settimana vi parliamo del rinnovo silenzioso della sezione 702 del FISA e di come il timore dell’IA stia diventando un nuovo pretesto per la sorveglianza di massa. Secondo un’inchiesta di Daniel Boguslaw su Wired, il governo federale e le polizie locali stanno già etichettando come «estremismo violento anti-tecnologia» (categoria inesistente nei manuali ufficiali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideUsa – Caccia agli “estremisti anti-tech”: così gli Usa spiano chi critica l’IA

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