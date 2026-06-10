Una richiesta di 15 milioni di euro per danno erariale è stata presentata in relazione al disastro sulla funivia del Mottarone. La cifra è stata calcolata considerando danni materiali e responsabilità legate alla gestione e alla sicurezza dell’impianto. Tre soggetti sono chiamati a pagare il risarcimento. La richiesta si basa su valutazioni di danni economici e responsabilità amministrative connesse all’incidente.

Chi sono i tre soggetti chiamati a pagare il risarcimento?. Come sono stati calcolati i 15 milioni di euro richiesti?. Perché la Corte dei Conti ha agito proprio ora?. Quali sono le conseguenze patrimoniali per i condannati del Mottarone?.? In Breve Richiesta di 15.013.820,24 euro ai condannati Nerini, Perocchio e Tadini.. Pene patteggiate tra 3 anni e 10 mesi e 4 anni e 5 mesi.. Azione legale avviata poco prima del quinto anniversario del disastro.. Obiettivo recupero risorse pubbliche perse per l'inadempimento amministrativo.. La Corte dei Conti richiede 15 milioni di euro ai condannati per il disastro del Mottarone. La Corte dei Conti ha notificato una lettera di messa in mora a Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, richiedendo il risarcimento di 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disastro Mottarone: richiesta di 15 milioni per danno erariale

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