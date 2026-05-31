A Benevento, sono stati accertati 1,3 milioni di euro di danno erariale legato a presunte irregolarità nell’uso dei fondi destinati all’accoglienza dei migranti. Secondo le indagini, parte delle risorse sarebbe stata impiegata per pagare viaggi e acquisti di beni di lusso. La verifica riguarda l’utilizzo dei soldi pubblici, con sospetti di impieghi diversi da quelli previsti. La procura ha avviato un procedimento per accertare eventuali illeciti.

Una presunta inchiesta contabile avrebbe portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro legato alla gestione dei centri di accoglienza per migranti nel Beneventano. Secondo quanto sarebbe emerso dalle verifiche della Guardia di Finanza e della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, una parte delle risorse destinate ai servizi per i migranti sarebbe stata utilizzata per finalità estranee agli scopi previsti dai finanziamenti pubblici. Soldi per migranti usati per beni di lusso Oltre 20 milioni di euro destinati all’accoglienza I controlli nelle strutture Le spese contestate dagli investigatori... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Soldi per i migranti usati per pagare viaggi e beni di lusso, a Benevento danno erariale da 1,3 milioni

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