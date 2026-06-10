Annamaria Passerini è la moglie di Dino Zoff, noto ex portiere della nazionale italiana e campione del mondo nel 1982. La coppia è sposata da diversi anni, ma non sono disponibili dettagli pubblici sulla loro relazione o sulla vita privata. Passerini rimane una figura discreta, lontana dai riflettori mediatici. Dino Zoff è riconosciuto principalmente per la sua carriera sportiva e il ruolo di simbolo nel calcio italiano.

Quando si parla di Dino Zoff, il pensiero va subito alla leggenda del calcio italiano: il portiere campione del mondo nel 1982, simbolo di affidabilità e sobrietà dentro e fuori dal campo. Molto meno nota è invece la figura di sua moglie, Annamaria Passerini, che da oltre sessant’anni condivide la vita con l’ex numero uno della Nazionale. Nel corso degli anni ha sempre mantenuto un profilo lontano dall’attenzione mediatica, evitando apparizioni pubbliche e interviste. Chi è Annamaria Passerini. Annamaria Passerini è la moglie di Dino Zoff: una donna che, nonostante la fama del marito e l’amore viscerale che gli appassionati del calcio italiano gli hanno sempre tributato, ha tenuto per sé la propria vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dino Zoff, chi è la moglie Annamaria Passerini

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