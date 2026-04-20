Nell'intervista al Tg1, la moglie di Dino Carta ha fatto un appello rivolto a chi possiede informazioni sulla vicenda, invitando a parlare immediatamente. La donna ha dichiarato che chi sa qualcosa dovrebbe rivelarlo senza esitazioni. La sua richiesta si inserisce in un contesto in cui si cercano risposte e chiarimenti riguardo a una situazione che coinvolge il marito. La sua voce si aggiunge a quella di altri che si sono espressi in merito.

L'appello di Sara Traisci, moglie di Dino Carta nell'intervista al Tg1. È la prima domenica senza Dino per la sua famiglia, la moglie e le sue due figlie: una bimba di appena 10 mesi ed una di 12 anni. L'attività di ricerca attraverso le immagini di telecamere di videosorveglianza interessa un'ampia parte della città di Foggia, estendendosi fino alla periferia di via Napoli. Le immagini di qualsiasi attività commerciale, condomini, persino cantieri in costruzione, sarebbero al centro delle attività investigative che si stanno concentrando su una figura completamente irriconoscibile con il capo coperto da un cappuccio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dino Carta, parla la moglie: “Chi sa, parli subito”

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