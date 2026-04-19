Nino D’Angelo è sposato con Annamaria Gallo dal 1979, quando lei era ancora molto giovane. La coppia ha avuto due figli: Toni, nato nel 1979, e Vincenzo, nato nel 1983. In alcune dichiarazioni, il cantante ha definito la sua famiglia come i suoi successi più grandi. La relazione con la moglie e i figli è stata spesso descritta come stabile nel corso degli anni.

Nino D’Angelo è sposato dal 25 luglio 1979 con la moglie Annamaria Gallo, conosciuta quando lei era giovanissima e hanno avuto due figli, Antonio (noto come Toni, classe 1979) e Vincenzo (1983). Si sono conosciuti che erano davvero due bambini, lei aveva 12 anni anni e lui 17. Nino aveva cinque fratelli e i soldi in casa li portava solo il papà operaio, quindi non nuotavano nell’oro. Nino per dare una mano alla famiglia aveva lasciato la scuola per fare il commesso in un negozio di scarpe, ma intanto gli ribolliva nel sangue la voglia di cantare e recitare. Partecipò alla manifestazione Voci Nuove di Napoli, veniva finanziato nei suoi tentativi da familiari e amici che credevano in lui, finché con un disco autoprodotto fece il boom vendendo quasi 50mila copie.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e i figli di Nino D’Angelo, Annamaria Gallo, Toni e Vincenzo: “Loro sono i miei successi”

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