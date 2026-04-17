Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri Fdi | Conte è un personaggio ambiguo

Il 17 aprile 2026 è andato in onda un nuovo episodio di #DimmiLaVerità, condotto da Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fdi nella Commissione Covid. Durante la trasmissione, Buonguerrieri ha parlato di Giuseppe Conte, sottolineando alcune sue ambiguità e aspetti poco chiari riguardo alla sua figura pubblica. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla sua condotta politica e alle sue dichiarazioni pubbliche.

Ecco #DimmiLaVerità del 17 aprile 2026. Ia capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, rivela tutte le ambiguità di Giuseppe Conte. Ecco #DimmiLaVerità del 16 aprile 2026. La deputata della Lega Rebecca Frassini illustra i contenuti della manifestazione di sabato 18 a Milano. Ecco #DimmiLaVerità del 15 aprile 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Ecco #DimmiLaVerità del 14 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i rischi di una crisi energetica dovuta al blocco di Hormuz. Ecco #DimmiLaVerità del 13 aprile 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché il blocco navale di Trump a Hormuz è rischiosissimo e di difficile attuazione.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Conte è un personaggio ambiguo» Notizie correlate Leggi anche: Dimmi La Verità | Riccardo Zucconi (Fdi): «Tutti i dettagli del decreto bollette» Commissione Covid, Buonguerrieri (FdI): Conte mentitore seriale, inaffidabile e inattendibile – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Conte deve dimettersi dalla commissione Covid che usa come scudo e rispondere agli italiani.