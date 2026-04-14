Commissione Covid Buonguerrieri FdI | Conte mentitore seriale inaffidabile e inattendibile – Il video

Durante la seduta della commissione Covid, un deputato di FdI ha accusato l'ex premier di essere un

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Conte deve dimettersi dalla commissione Covid che usa come scudo e rispondere agli italiani. Se Conte ha mentito su questo su cosa dobbiamo attenderci che abbia mentito ancora? Di cosa ha paura?" Così Alice Buonguerrieri in Aula alla Camera sulla Commissione Covid. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online

Commissione Covid, Buonguerrieri (FdI): Conte mentitore seriale, inaffidabile e inattendibile

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Covid, ecco il video che smentisce Conte sulla volontà di essere audito in CommissioneUn anno e mezzo fa in Commissione Covid fu indicata a Giuseppe Conte una strada per essere audito, pur mantenendo il suo ruolo di membro...