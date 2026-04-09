Negli ultimi dodici mesi, sono stati effettuati oltre un milione di controlli nella città di Milano. I dati ufficiali indicano una diminuzione degli arresti rispetto all’anno precedente, mentre si registra un aumento delle operazioni di contrasto allo spaccio di droga. La polizia ha continuato a presidiare le strade, anche se le criticità legate alla diffusione di sostanze stupefacenti sono risultate più evidenti rispetto al passato.

Milano, 9 aprile 2026 – Nonostante le polemiche che si alzano quotidianamente sulla questione sicurezza a Milano, i dati forniti dalla Questura del capoluogo lombardo segnalano un leggero miglioramento nell’ultimo anno. In poche parole, di fronte ad un aumento di controlli – sforzo che mira soprattutto sulla prevenzione anche per il riaccendersi delle piazze – è calato il numero di arresti. Sono infatti state 4.616 le persone arrestate nel 2025, contro le 5.011 del 2024, mentre i soggetti controllati sono stati 1.198.937, quasi il doppio rispetto ai 651.855 riferiti per l'anno 2024. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacasicurezza-urbana-controlli-polizia-qqkuthfk Servizio di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza a Milano, nell’ultimo anno oltre un milione di controlli: calano gli arresti, ma gira più droga

Oltre un milione di persone controllate a Milano: calano gli arresti, volano i sequestri di hashishOltre tre tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate, il 40% in più rispetto al 2024.

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Sicurezza a Milano, comitati in campo contro microcriminalità e degrado

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Sicurezza a Milano, meno arresti in un anno: ma aumentano quelli per furti e scippiUn segno meno e un segno più. Meno per il numero degli arresti totali, che a Milano città è calato di quasi quattrocento unità negli ultimi dodici mesi. Più per gli arresti collegati alla criminalità ... milano.repubblica.it

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Lui NON ci sarà. Ma chi difende verità e sicurezza SÌ. Sabato 18 aprile scendiamo in piazza per difendere le nostre città. Piazza Duomo, Milano Ore 15:00 Ci vediamo in piazza. - facebook.com facebook

Il gruppo riunisce una cinquantina di realtà, che avranno accesso esclusivo all'ultimo modello dell'azienda e si concentreranno sul campo della sicurezza informatica x.com