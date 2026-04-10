Polizia i dati in provincia nell' ultimo anno | calano i furti ma preoccupa l' ascesa delle baby gang

Nell’ultimo anno, i dati della polizia in provincia mostrano un calo dei furti, mentre cresce il numero di reati commessi da minori. Durante la cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia, il questore ha riferito di un aumento degli arresti e di un incremento delle baby gang. La relazione evidenzia inoltre che i reati dei minori sono in crescita rispetto agli anni precedenti.

Balzo dei reati commessi dai minori. Calo dei furti. Aumento degli arresti. E' quanto emerge dalla relazione presentata dal questore Claudio Mastromattei in occasione del 174esimo anniversario dalla fondazione della Polizia, celebrato nell’Auditorium del Centro addestramento della Polizia di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Sicurezza a Milano, nell’ultimo anno oltre un milione di controlli: calano gli arresti, ma gira più drogaMilano, 9 aprile 2026 – Nonostante le polemiche che si alzano quotidianamente sulla questione sicurezza a Milano, i dati forniti dalla Questura del... Nell'inferno delle baby gang di FoggiaGiovani violenti, armati e spregiudicati: cominciano per gioco, noia o spavalderia, fino a diventare nuova linfa per la Quarta Mafia Se i dati... Temi più discussi: Polizia locale più connessa. Potrà accedere alla banca dati in uso alle forze dell’ordine; Sicurezza stradale, decine di incontri della polizia municipale nelle scuole di Empoli / Comunicati / Novità / Homepage; Controlli straordinari della Polizia locale metropolitana durante il ponte di Pasqua; 174° Anniversario: i dati del 2025. Rimini, cala la criminalità in provincia: i dati della Polizia di Stato - GalleryCala la criminalità in provincia di Rimini. Lo segnalano i dati del 2025 della Polizia di Stato nel giorno in cui ricorre il 174° Anniversario della ... corriereromagna.it Polizia in festa, al ChorusLife il «Villaggio della legalità». I dati: stretta online, monitorati 250 siti webNella mattina di venerdì 10 aprile la cerimonia per il 174° di fondazione. Tutti i cittadini invitati: dalle 9.30 gli stand dimostrativi, alle 11 i discorsi ufficiali e le premiazioni. Spazio anche ag ... ecodibergamo.it Scarica rifiuti nel bosco di Cassano Magnago e viene beccato dalle telecamere e dalla Polizia Locale: è scattata una pesante sanzione per uno "zozzone", che dovrà anche spostare tutto il materiale fino all'ecocentro Articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook Care donne e cari uomini della Polizia di Stato, il vostro lavoro è fatto di turni di notte, di strade difficili, di decisioni da prendere in pochi secondi con conseguenze che durano anni. È fatto di famiglie che aspettano, di sacrifici che nessuno conteggia, di rischi af x.com