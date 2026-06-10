Difesa la Lituania firma un maxi-accordo con la Germania | l' intesa da un miliardo di euro con Mercedes-Benz

Da ilmessaggero.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lituania ha firmato un accordo con la Germania per l’acquisto di veicoli militari e logistici del valore di circa un miliardo di euro, coinvolgendo anche Mercedes-Benz. La firma avviene nel quadro di un rafforzamento delle capacità militari e logistiche del paese. L’accordo prevede consegne e supporto tecnico, senza ulteriori dettagli sui termini specifici o sui tempi di consegna.

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La Lituania compie un passo decisivo nel rafforzamento delle proprie capacità militari e logistiche fimando un accordo con la Germania. Il patto è stato siglato tra l'Agenzia per le Risorse della Difesa e UAB Veho Lietuva, rappresentante di Mercedes-Benz e Daimler. A darne notizia è il Ministero della Difesa Nazionale della Lituaniaoggi attraverso un comunicato stampa. L'accordo L'intesa prevede l'acquisizione di una vasta gamma di veicoli militari, tra cui i SUV Mercedes-Benz Classe G e gli autocarri Unimog, Zetros e Arocs, destinati alle forze armate lituane. Con un valore complessivo di circa un miliardo di euro, il progetto sarà sostenuto anche dai fondi SAFE dell'Unione Europea e porterà alla consegna dei mezzi tra il 2026 e il 2032. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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