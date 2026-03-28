Il presidente dell'Ucraina ha firmato un accordo di difesa con il Qatar. L'intesa riguarda la collaborazione tra i due paesi in ambito di sicurezza e difesa. L'accordo si inserisce in un momento di intensificazione dei rapporti bilaterali, senza ulteriori dettagli sulle specifiche delle misure o i contenuti dell'intesa. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo alle modalità di attuazione o alle eventuali implicazioni strategiche.

Gliaccordisiglati dall’Ucrainacon iPaesi del Golfoprevedono unacooperazione di durata decennalenel settore delladifesa, comprendendo anche lacreazione di linee di produzione congiunte. A riportarlo è il presidente ucrainoVolodymyr Zelensky. “Parliamo di unacollaborazione a lungo termine. Abbiamo già concluso un accordo in questa direzione con l’Arabia Saudita, ne abbiamo appena sottoscritto uno analogo con ilQatare siamo pronti a firmarne un altro con gliEmirati Arabi Uniti, tutti della durata di 10 anni“, ha dichiarato Zelensky durante unbriefingcon i giornalisti. “Nel corso di questo decennio ci impegneremo nellacoproduzione, costruendo impianti ed avviandolinee di produzione sia in Ucraina che nei Paesi partner,” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky firma accordo di difesa con il Qatar

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