Un noto calciatore è stato denunciato da una concessionaria di auto di lusso per un mancato pagamento di circa 90 mila euro relativo a un contratto di leasing. Secondo le accuse, il calciatore avrebbe usufruito di veicoli di alta gamma senza aver saldato la cifra dovuta. La questione riguarda una serie di automobili appartenenti alla sua collezione personale, parte della quale non sarebbe stata pagata in conformità con gli accordi stipulati.

La passione di Victor Osimhen per i motori non è di certo una novità.Il centroavanti nigeriano del Galatasaray, ricordato in Italia per aver vinto da protagonista uno scudetto col Napoli, proprio un mese fa aveva sfoggiato una Lamborghini “Revuelto”, un gioiello reso ancor più raro (e caro, si dice quasi due milioni di euro ) dalla scelta della livrea total black. Nella giornata di oggil’attaccante avrebbe ricevuto una denuncia a Milano da parte del legale rappresentante di Mercedes Benzfinancial services Italia, per appropriazione indebita. Fin dai suoi anni con la maglia delNapoli, sui social è pieno di video che mostrano il suo garage delle meraviglie.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Victor Osimhen denunciato da Mercedes Benz: ‘Non ha pagato leasing da 90mila euro’

Osimhen denunciato dalla Mercedes: non avrebbe pagato le rate di un leasing per 90 mila euro

Notizie correlate

Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz: rate di un leasing da 90mila € non pagate e vettura Gle ibrida non restituitaAl centro della contesa legale, un contratto di leasing stipulato nel 2023 per una Mercedes Gle ad alimentazione ibrida.

Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasingL'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Milano, Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita; Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli; Osimhen denunciato da Mercedes: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing; Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen.

Osimhen denunciato da Mercedes, 90 mila euro di rate non pagate e Gle ibrida non restituita dopo il leasingL'ex Napoli Victor Osimhen è stato denunciato da Mercedes per appropriazione indebita: non avrebbe pagato le rate di una Gle ibrida, non restituita ... virgilio.it

Victor Osimhen e la denuncia per le rate da 90mila euro non pagate per un suv MercedesMercedes-Benz Financial Services Italia avrebbe presentato una denuncia per appropriazione indebita ai carabinieri ... milanotoday.it

Victor Osimhen rischia di finire nei guai per un'auto in leasing mai pagata né restituita La passione per le auto di lusso è nota per moltissimi calciatori e lo stesso vale per l'attuale centravanti del Galatasaray che, secondo la denuncia di Mercedes Benz, non - facebook.com facebook

L'ex attaccante del Napoli Victor Osimhen è tornato a far parlare di sé vicenda extracalcistica che coinvolge l’attuale centravanti del Galatasaray. Secondo quanto emerso, il giocatore nigeriano è stato denunciato dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia x.com