Il governo ha annunciato una riforma nella difesa, introducendo la riserva operativa. Questa modifica permette ai militari di essere mobilitati in tempi più rapidi, con un ruolo più flessibile rispetto alle forze regolari. La riserva operativa sarà composta da personale addestrato che potrà intervenire in caso di emergenza, riducendo i tempi di risposta alle minacce alla sicurezza nazionale.

La Difesa cambia volto per rispondere alle minacce alla sicurezza, che richiedono tempi di reazione veloci. Ecco allora che per aumentare la capacità operativa dello strumento militare nazionale, è istituita la riserva operativa, al fine di disporre di un adeguato bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile, in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare, anche in tempo di pace. Il personale della riserva operativa può essere richiamato in servizio annualmente per lo svolgimento delle attività di addestramento finalizzate allo sviluppo e al mantenimento della prontezza operativa. Ove non diversamente stabilito, ai militari di truppa della riserva operativa richiamati in servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i volontari in ferma prefissata. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilsole24ore.com - Difesa, ecco la riforma Crosetto. L’Italia gioca la carta della riserva operativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Che cos'è la "consulenza personologica” e perché la difesa di Sempio si gioca questa carta proprio oraMercoledì 6 maggio potrebbe rappresentare un passaggio cruciale nelle indagini sul caso di Garlasco, con un’attenzione particolare sulla strategia...

Stellantis gioca la carta della E-carDomani ad Auburn Hills, negli Stati Uniti, si terrà l’Investor Day di Stellantis, un evento in cui il gruppo automotive fornirà aggiornamenti sul suo...

Argomenti più discussi: Sisto: Avvocati al centro del sistema giustizia: ecco la vera svolta; L’Ue accelera sulla difesa: ecco il pacchetto Omnibus per semplificare gli investimenti; Riforma pensioni 2026 | Il rischio di aumentare la spesa nella difesa (ultime notizie 7 giugno); I 7 arrestati ad Avola, ecco chi sono, la difesa: Misura cautelare solo per armi, non per droga.

Riforma della legittima difesa I Cinque Stelle alzano le maniStrada spianata per la riforma della legittima difesa, che ora corre senza ostacoli verso l'approvazione al Senato, che potrebbe arrivare entro la settimana. È l'effetto dell'accordo sul condono, ... ilgiornale.it