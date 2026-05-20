stellantis gioca la carta della e car

Domani ad Auburn Hills, negli Stati Uniti, si terrà l’Investor Day di Stellantis, un evento in cui il gruppo automotive fornirà aggiornamenti sul suo futuro. Sono attese comunicazioni ufficiali riguardo alle strategie sui veicoli elettrici e alle novità in programma. Alcune informazioni erano già state anticipate in precedenza, ma l’evento offrirà dettagli concreti sulle prossime mosse dell’azienda nel settore della mobilità sostenibile.

Ci siamo: domani ad Auburn Hills, negli Usa, dall'Investor Day di Stellantis arriveranno le risposte sul futuro del gruppo, anche se alcune di queste sono già state anticipate. L'ultima, riguarda il sito di Pomigliano dove nel 2028 nascerà il progetto E-car: auto elettriche, compatte e low cost. L'idea è di riportare sul mercato europeo vetture che costano meno di 15mila euro. Con la lettera E Stellantis fa riferimento a Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile. Un progetto, nelle intenzioni del ceo Antonio Filosa, in grado di sostenere l'occupazione nel settore del design e della produzione. Allo stesso tempo, queste E-car riscoprono il concetto iniziale di auto elettrica, quello di supportare una mobilità urbana comoda e orientata all'uso quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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