Che cos' è la consulenza personologica e perché la difesa di Sempio si gioca questa carta proprio ora
Mercoledì 6 maggio potrebbe rappresentare un passaggio cruciale nelle indagini sul caso di Garlasco, con un’attenzione particolare sulla strategia difensiva adottata dall’unico indagato. La difesa ha deciso di presentare una consulenza personologica, una valutazione psicologica mirata a chiarire alcuni aspetti legati al suo comportamento. L’indagato ha anche dichiarato che eserciterà il diritto di non rispondere davanti ai giudici.
La giornata di mercoledì 6 maggio potrebbe essere particolarmente importante per gli sviluppi delle nuove indagini sul caso di Garlasco, anche se, come già annunciato tramite i suoi legali, l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, si avvarrà della facolta di non rispondere. La strategia degli avvocati dell’unico indagato, unitamente alla volontà di non rispondere alle domande dei magistrati che lo hanno convocato presso gli uffici della procura della Repubblica nella giornata di domani, si completa con la richiesta di una “consulenza personologica”, uno strumento non inusuale in ambito legale a cui si può appellare la difesa spesso prima di un interrogatorio o per controbattere a una perizia d'ufficio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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