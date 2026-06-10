Diciamocelo invidiare è giusto

Durante una festa in un appartamento affacciato sui canali di Copenaghen, una ragazza messicana è stata incontrata. La serata si è svolta in un ambiente conviviale, tra amici e musica, senza altri dettagli specifici. Non sono stati forniti ulteriori elementi riguardo a eventuali sviluppi o conversazioni successive.

«Durante una festa in un appartamento affacciato sui canali di Copenaghen, conobbi una ragazza. Era messicana. Si chiamava Ximena. La nostra amicizia si fondò da subito su un leggero squilibrio. Mentre diventavamo inseparabili io presi a voler diventare lei» Lavora come ricercatrice concettuale per Maison Valentino. Ha scritto di cultura per Repubblica Roma e diversi suoi racconti sono apparsi online, su Nazione indiana e Snaporaz. Ha pubblicato un romanzo (Niente per lei, eo 2020) e il suo secondo lavoro uscirà per TerraRossa nel 2027. Nel gennaio del 2007 atterravo in Danimarca, dopo un primo anno di università illuminante chiuso da un improvviso schianto sulla monotonia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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