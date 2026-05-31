Un dirigente è stato indicato come possibile rinforzo per la Juventus, con un ritorno al club valutato come possibile. Le motivazioni principali sono il rapporto con uno sponsor legato a un ex giocatore e una stretta collaborazione con un allenatore noto. La scelta sarebbe motivata dall’intenzione di rafforzare i legami tra squadra e sponsor, e di sfruttare le sinergie con lo staff tecnico.

di Luca Fioretti Il dirigente è nel mirino per un ritorno alla Continassa: lo sponsor Chiellini e il legame solido con Spalletti le chiavi della svolta. Il processo di profonda ristrutturazione dei quadri dirigenziali in casa Juventus potrebbe presto registrare un clamoroso e gradito ritorno. Stando alle ultime news Juventus, continua infatti a circolare con grandissima insistenza il nome di Matteo Tognozzi per un inserimento immediato nei quadri operativi della Continassa. Il profilo del dirigente, con un glorioso passato a Torino, viene considerato l’innesto ideale per dare stabilità e competenze specifiche all’intera area sportiva bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - I due motivi per i quali Tognozzi sarebbe per la Juventus l’uomo giusto al momento giusto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bonucci senza filtri: «Spalletti è l’uomo giusto al momento giusto. C’è un segreto che ha portato la Juve a lottare per il secondo posto»In un’intervista recente, un ex difensore della Juventus ha espresso il suo parere su l’allenatore attuale, affermando che è l’uomo giusto al momento...

I quattro motivi per cui Conte sarebbe l'uomo giusto per rifare l'ItaliaDopo la partita tra Napoli e Milan, il nome dell'allenatore del Napoli è tornato al centro dell'attenzione.