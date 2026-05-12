le nostre pillole di lettura il libro giusto al momento giusto

Durante un’intervista recente, una scrittrice emergente ha dichiarato che i libri sono l’unica cosa che rende liberi gli uomini e le donne. Questa affermazione ha attirato l’attenzione, considerando il ruolo che i libri svolgono nella cultura e nell’educazione. Nelle nostre “pillole di lettura”, proponiamo libri scelti per ogni momento, offrendo spunti per letture che accompagnano e arricchiscono quotidianamente.

In una delle nostre ultime interviste, una delle scrittrici rivelazione degli ultimi anni ci ha detto: “I libri sono l’unica cosa che rende gli uomini e le donne liberi. La libertà è qualcosa che noi oggi diamo per scontata, ma non lo è per niente. Leggiamo per essere liberi, in un momento in cui la libertà va tutelata come non mai”. Inauguriamo così una nuova rubrica, in cui una volta al mese vi consiglieremo quattro libri che ci hanno colpito, emozionato, divertito, fatto piangere, ridere o riflettere. Quattro consigli, quattro pillole di lettura e. libertà. Una pillola di lettura per. chi ha bisogno di emozionarsi con protagoniste indimenticabili.🔗 Leggi su Dilei.it

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