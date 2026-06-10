Andy Diaz si è piazzato secondo nel salto triplo alla Diamond League di Oslo, eguagliando il suo primato stagionale. La sua performance ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla competizione, confermando la sua costanza in questa stagione. La gara si è svolta con ottimi risultati, con Diaz che ha dimostrato di essere tra i protagonisti più attivi nel circuito internazionale. Nessun dettaglio su altri atleti o sui punteggi complessivi della competizione.

Andy Diaz non si ferma più. A pochi giorni dal trionfo al Golden Gala Pietro Mennea di Roma, l’azzurro campione del mondo indoor del triplo si ripete ai Bislett Games di Oslo, tappa della Wanda Diamond League. Il portacolori delle Fiamme Gialle eguaglia il primato stagionale con un eccellente 17,59 metri ottenuto con vento nullo, misura che gli vale il secondo posto in una gara condizionata da raffiche a tratti insostenibili. E da fasi non proprio eccezionali che lo portano a dover ottimizzare il lavoro fatto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Diamond League, Andy Diaz secondo nel triplo: eguagliato il primato stagionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Liv Morgan And His Team Attack Rhea Ripley & Iyo Sky Edit

Notizie e thread social correlati

Diamond League a Xiamen: Furlani e Fabbri guidano gli azzurri nel secondo meeting stagionaleSabato 23 maggio, gli appassionati di atletica leggera potranno seguire su Sky la seconda tappa della Diamond League 2026, un circuito internazionale...

Andy Diaz sogna i 18 metri a Oslo: sfida a Pichardo e nuova opportunità in Diamond LeagueAndy Diaz ha stabilito un nuovo record personale nel salto in lungo a Oslo, superando i 17 metri e 80 centimetri.

Temi più discussi: Oslo: Diamond League con Diaz e Dosso; Diamond League, poker azzurro al Golden Gala: successi per Diaz, Fabbri e Sioli, terzo Pernici; Diaz, Fabbri e Sioli trionfano al Golden Gala 2026, grande spettacolo alla Diamond League di Roma • Atletica; Dove vedere in tv Andy Diaz oggi, Diamond League Oslo 2026: orario esatto, canale, avversari, streaming.

Spettacolo azzurro al Golden Gala Pietro Mennea Sono tre gli italiani che trovano la vittoria alla quarta tappa della Diamond league: Leonardo Fabbri nel peso (22,14 e quarto successo in un meeting della Diamond League), Andy Diaz nel triplo (17,59/-0. x.com

Diamond League, Andy Diaz secondo nel triplo: eguagliato il primato stagionaleAndy Diaz sfodera un'altra ottima prestazione a Oslo, nella Diamond League: il tempo e la classifica finale Andy Diaz non si ferma più. A pochi giorni dal trion ... sportface.it

Diamond League, Diaz 17,59 e secondo posto a OsloOslo fredda e non proprio dimensione preferita per Andy Diaz, che porta comunque a casa un altro 17,59 e un bel secondo posto nella gara del triplo dopo ... msn.com