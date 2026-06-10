Durante la Diamond League a Oslo, un atleta di 17 anni ha corso gli 800 metri in 1’43”47, stabilendo il miglior tempo mondiale stagionale. La gara si è svolta senza incidenti, con il giovane che ha superato tutti gli avversari nel finale. Nessuna altra atleta ha raggiunto questa prestazione nel corso dell’anno. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di atletica.

La Diamond League a Oslo vede brillare il talento di Lutkenhaus negli 800 metri: il 17enne ha firmato il miglior tempo mondiale stagionale L’atletica mondiale ha un nuovo, incredibile protagonista. A soli 17 anni, il prodigio statunitense Cooper Lutkenhaus ha conquistato la sua seconda vittoria in Diamond League nel giro di pochi giorni, con una prova pazzesca negli 800 metri ai Bislett Games di Oslo. In una finale elettrizzante, il teenager ha superato il campione olimpico in carica, il keniano Emmanuel Wanyonyi, fermando il cronometro sull’incredibile personale di 1’42"08. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Diamond League, 800 mt: Lutkenhaus firma il miglior tempo mondiale stagionale

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