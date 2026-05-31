leonardo fabbri riemerge dai nulli e accarezza il podio in diamond league ma kovacs gli strappa il mondiale stagionale

Notizia in breve

Leonardo Fabbri, dopo tre nulli che lo avevano escluso dalla finale di Xiamen, è tornato in gara nella Diamond League. L’atleta ha ottenuto un buon piazzamento, sfiorando il podio, ma la vittoria mondiale stagionale è andata a Kovacs. Fabbri aveva saltato l’ultima tappa, tornando in gara in questa occasione. La competizione si è conclusa con Kovacs che ha superato gli altri concorrenti, mentre Fabbri si è posizionato tra i primi.