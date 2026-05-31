Leonardo Fabbri riemerge dai nulli e accarezza il podio in Diamond League ma Kovacs gli strappa il mondiale stagionale
Leonardo Fabbri, dopo tre nulli che lo avevano escluso dalla finale di Xiamen, è tornato in gara nella Diamond League. L’atleta ha ottenuto un buon piazzamento, sfiorando il podio, ma la vittoria mondiale stagionale è andata a Kovacs. Fabbri aveva saltato l’ultima tappa, tornando in gara in questa occasione. La competizione si è conclusa con Kovacs che ha superato gli altri concorrenti, mentre Fabbri si è posizionato tra i primi.
Leonardo Fabbri è tornato in gara dopo i tre nulli che lo avevano estromesso dai migliori otto nella tappa della Diamond League disputata otto giorni fa a Xiamen (Cina). Il Campione d’Europa di getto del peso si è rimesso in gioco sulla pedana di Rabat (Marocco) in occasione della terza tappa del massimo circuito internazionale itinerante, riemergendo dalle difficoltà accusate in terra asiatica e chiudendo al quinto posto in un contesto di assoluto spessore tecnico, visto che erano presenti tutte le stelle della specialità. Il toscano si è reso protagonista di una spallata da 21.42 metri in occasione del quarto tentativo, acme di una serie in crescendo: 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
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