Un giovane di 19 anni è deceduto questa mattina all’ospedale Civile di Brescia, dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente frontale con un pullman a Desenzano del Garda. L’incidente è avvenuto circa due mesi fa. Il ragazzo aveva subito ferite che non gli hanno consentito di sopravvivere. La vittima è deceduta dopo un periodo di ricovero e cure intensive.

Desenzano del Garda (Brescia), 10 giugno – Per quasi due mesi ha lottato per superare le gravi ferite ma alla fine il 19enne Paolo Calabresi è morto questa mattina all’ospedale Civile di Brescia. Lasciando sgomenta la comunità di Pozzolengo dove risiedeva. Il giovane, lo scorso 19 aprile, era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente lungo la Sp 11, tra Desenzano e Sirmione. Qui era avvenuto un violento frontale tra la sua Skoda e un pullman che viaggiava in direzione opposta. I soccorsi e la dinamica. Sul posto erano intervenuti automedica, due ambulanze della Croce Rossa di Rivoltella, l’elisoccorso da Brescia e i Vigili del Fuoco di Desenzano e Castiglione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desenzano, frontale contro un pullman: il 19enne Paolo Calabresi muore dopo due mesi

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