Scontro frontale tra due auto ad Aspra un uomo muore dopo l' incidente

Intorno a mezzogiorno ad Aspra si è verificato un incidente stradale in via Prime Rocche Cotogni, coinvolgendo due vetture. Uno dei conducenti, un uomo, è deceduto sul posto a causa dello scontro frontale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Incidente mortale intorno a mezzogiorno ad Aspra. Un uomo ha perso la vita in via Prime Rocche Cotogni, dopo uno scontro frontale tra due auto. A quanto spiegano dal Comando della polizia municipale, la vittima è riuscita ad uscire dalla sua vettura subito dopo l'impatto, ma sarebbe deceduta.🔗 Leggi su Palermotoday.it Woman Diagnosed With Two Deadly Conditions In One Day | 999 Critical Condition Full Episode S4 E4 Notizie correlate Incidente mortale a Nettuno: muore un uomo di 70 anni dopo uno scontro frontaleUn grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Nettuno nella serata di ieri. Incidente a San Severo, scontro frontale tra auto e furgone: morto un uomo rimasto incastrato tra le lamiereIncidente sulla strada statale 16 tra San Severo e Foggia: un'auto e furgone si sono scontrati per cause in via di accertamento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Danimarca, scontro frontale tra due treni: diversi feriti; C’è stato uno scontro frontale tra due treni a nord di Copenaghen: ci sono cinque feriti gravi; Scontro frontale tra due auto in galleria, due vittime ed un ferito; Danimarca, scontro tra due treni a nord di Copenaghen: Diversi feriti. Scontro frontale a Bagheria tra due auto, la vittima un uomoIncidente stradale Cotogni a Bagheria. Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo l’arteria principale della zona, coinvolgendo due vetture in un impatto frontale che non ha lasciato scamp ... blogsicilia.it Scontro frontale in galleria a Valdisotto: due feritiNella serata di venerdì una collisione frontale tra due autovetture ha interessato la galleria di Valdisotto, in Alta Valtellina. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due veicoli avrebbe invaso par ... intornotirano.it Scontro frontale sulla statale del Brennero a Besenello: cinque feriti. https://www.ladige.it/territori/valsugana-primiero/2026/04/27/scontro-frontale-sulla-statale-del-brennero-a-besenello-cinque-feriti-1.4351012 - facebook.com facebook