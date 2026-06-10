Domani si giocano gli ottavi di finale del torneo su erba a Stoccarda, con match decisivi per la qualificazione ai quarti. Tra le sfide più attese ci sono i derby e i ritorni sul campo della città tedesca. La giornata vedrà confronti che potrebbero cambiare la classifica del torneo, con giocatori pronti a sfidarsi per avanzare alla fase successiva. Gli incontri si svolgono sul prato verde, con la posta in palio rappresentata dall’accesso ai quarti di finale.

Guida ai match di domani del Boss Open: focus sulle sfide decisive per l’accesso ai quarti di finale del torneo che si gioca sul verde di Stoccarda. Il torneo sui prati tedeschi del Boss Open di Stoccarda entra nel vivo con una giornata cruciale che mette in palio i pass validi per l’accesso ai quarti di finale. La transizione dalla terra battuta ai campi in erba rappresenta da sempre una delle fasi più delicate della stagione, motivo per il quale c’è grande interesse attorno ai primi tornei sui prati, da sempre un importantissimo banco di prova in vista di Wimbledon. Il programma di giovedì 11 giugno si apre con la sfida tra l’australiano Rinky Hijikata e lo statunitense Frances Tiafoe. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Derby e ritorni a Stoccarda: i pronostici degli ottavi

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