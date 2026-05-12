Alle 15 si svolge il match tra Sinner e Pellegrino negli ottavi degli Internazionali. Pellegrino, entrato nel torneo attraverso le qualificazioni, si confronta con il favorito del torneo. È il primo derby italiano negli ottavi della competizione, con i due tennisti pronti a sfidarsi per avanzare ulteriormente nel torneo. La partita si svolge sulla terra battuta e viene trasmessa in diretta.

Pellegrino ha battuto Gaston 6-1 6-3 e Landaluce 6-3 2-6 6-2, prima di superare Nardi 4-6 6-3 6-3, approfittare del ritiro di Fils sul 4-0 e vincere poi anche con Tiafoe 7-6 6-1. Sinner, dopo il bye al primo turno, ha battuto Ofner 6-3 6-4 e poi travolto Popyrin 6-2 6-0. Quello di oggi sarà la prima sfida a livello Atp tra Pellegrino e Sinner. L'unico precedente è quello del 2019 all'M25 di Santa Margherita di Pula. Sinner, allora 18enne, vinse in finale 6-1 6-1. Gli Internazionali di Roma saranno in diretta sui canali di Sky Sport, il torneo femminile sarà visibile su SuperTennis. Un match al giorno andrà in chiaro su TV8. Diretta testuale su Gazzetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Dalle 15 Sinner-Pellegrino: derby italiano negli ottavi degli Internazionali

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