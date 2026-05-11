Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali di tennis, sconfiggendo il suo avversario in due set, lasciando appena due giochi. Ora affronterà un compagno di nazionale in un derby italiano. La partita si è conclusa con un risultato netto, con il numero uno del mondo che ha dimostrato grande solidità sul campo. La sfida tra i due italiani si svolgerà nelle prossime fasi del torneo.

Il numero uno del mondo lascia appena due giochi a Popyrin ROMA - Jannik Sinner express. Il numero uno del mondo si sbarazza in due set dell'australiano Alexei Popyrin, reduce dai successi su Matteo Berrettini e Jakub Mensik, e accede agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026: 6-2 6-0, in un'ora e cinque minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che vince la 30esima partita consecutiva nei 1000 (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al secondo posto della classifica di tennisti con più successi in fila nei tornei Masters. Il primato è sempre di Djokovic (31), staccato invece Roger Federer che si era fermato a 29.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner vola agli ottavi degli Internazionali, sarà derby con Pellegrino

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