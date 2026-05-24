Derby di Torino gli scontri tra ultras di Juventus e Torino | un ferito grave

Notizia in breve

Nel pomeriggio, nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, si sono verificati scontri tra ultras delle due squadre prima che iniziasse il derby della Mole. Durante gli scontri, un uomo è rimasto gravemente ferito. La polizia è intervenuta per disperdere le persone coinvolte e per gestire la situazione. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulle circostanze o sui responsabili dell’incidente.