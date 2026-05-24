Derby di Torino gli scontri tra ultras di Juventus e Torino | un ferito grave

Da panorama.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio, nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, si sono verificati scontri tra ultras delle due squadre prima che iniziasse il derby della Mole. Durante gli scontri, un uomo è rimasto gravemente ferito. La polizia è intervenuta per disperdere le persone coinvolte e per gestire la situazione. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulle circostanze o sui responsabili dell’incidente.

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Momenti di tensione tra gruppi di ultras nel pomeriggio a Torino nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, prima dell’inizio di Torino-Juventus, derby della Mole che chiude il campionato. Diversi tifosi sono arrivati a contatto e ci sono stati feriti di cui uno grave. Le forze dell’ordine hanno fermato alcune persone (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

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Derby Torino-Juve, violenti scontri: tifoso in codice rosso

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