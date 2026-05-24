Il derby tra Torino e Juventus, programmato alle 20:45 allo stadio Grande Torino, è stato sospeso prima dell'inizio a causa di tensioni tra le tifoserie e episodi di violenza in città. Le autorità hanno deciso di interrompere la partita per motivi di sicurezza dopo ore di scontri tra ultras e manifestazioni di disordini. Nessuna data è stata ancora comunicata per il recupero dell'incontro.

Caos totale a Torino prima del derby della Mole. La sfida tra Torino e Juventus, prevista alle 20:45 allo stadio Grande Torino, è stata sospesa per motivi di sicurezza dopo ore di fortissime tensioni tra le tifoserie e diversi episodi di violenza registrati in città. La situazione è degenerata nel prepartita, quando gruppi ultras granata e bianconeri sono entrati in contatto nei pressi dello stadio dopo vari tentativi di avvicinamento. L’intervento massiccio delle forze dell’ordine ha evitato uno scontro ancora più grave, ma la tensione è rimasta altissima fino alla decisione di fermare il derby. Scontri vicino allo stadio e lacrimogeni, tifoso ferito in modo serio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torino-Juventus sospesa per motivi di sicurezza: derby fermato dopo gli scontri tra ultras

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TORINO JUVE SOSPESA! TIFOSO JUVENTINO IN CODICE ROSSO: CAOS TOTALE A TORINO

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