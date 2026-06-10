Demet Özdemir torna con Atto d' infedeltà | da oggi su Mediaset Infinity la nuova serie turca

Una serie turca insolitamente breve arriva oggi su Mediaset Infinity con i primi 6 episodi: a dare il volto alla protagonista c'è Demet Özdemir e per scoprire come finirà la spirale di tradimenti e inganni bisognerà attendere solo altri 7 giorni Una relazione che sembra perfetta, dubbi sempre più difficili da ignorare e un profilo falso destinato a cambiare tutto. Sono questi gli elementi al centro di Atto d'Infedeltà, la nuova serie turca che debutta oggi, mercoledì 10 giugno, nel catalogo gratuito di Mediaset Infinity. La protagonista,?lkin, una brillante caporedattrice, ha il volto di una giovane attrice che il pubblico italiano conosce ormai benissimo: Demet Özdemir. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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DEMET Özdemir ¿EN CONFLICTO AKIN Aknözü Regresa + Series turcas en CAOS

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Atto d’Infedeltà: amore, inganni e segreti arrivano su Mediaset Infinity La nuova dizi con protagonista la star Demet Özdemir sarà disponibile con i primi episodi dal 10 giugno #AttoDInfedelta x.com

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