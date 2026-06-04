Atto d’Infedeltà debutta su Mediaset Infinity | la trama della nuova serie con Demet Özdemir!

Da uominiedonnenews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuova serie turca in arrivo su Mediaset Infinity. Atto d’Infedeltà racconta la storia di?lkin, una donna che decide di mettere alla prova la fedeltà del compagno attraverso un piano rischioso destinato a cambiare la vita di tutti i protagonisti. Atto d’Infedeltà, la nuova serie turca che porta suspense e passione su Mediaset Infinity Le produzioni turche continuano a conquistare il pubblico italiano e, dal 10 giugno, gli appassionati del genere potranno seguire una nuova storia ricca di emozioni. Su Mediaset Infinity arriva infatti Atto d’Infedeltà, titolo scelto per il mercato italiano della serie turca Dünyayla Benim Aramda, un racconto intenso che intreccia amore, gelosia, tradimenti e giochi psicologici. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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