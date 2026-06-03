Atto d’infedeltà la nuova serie turca con Demet Özdemir su Mediaset Infinity | cast trama e quando esce

Notizia in breve

Mediaset Infinity ha annunciato il debutto di Atto d’infedeltà, una serie turca molto attesa. La produzione vede protagonisti un’attrice nota e altri attori di rilievo, e racconta una storia piena di segreti, tradimenti e colpi di scena. La data di uscita è stata comunicata, e il pubblico italiano potrà seguire la serie sulla piattaforma in tempi brevi.