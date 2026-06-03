Atto d’infedeltà la nuova serie turca con Demet Özdemir su Mediaset Infinity | cast trama e quando esce

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mediaset Infinity ha annunciato il debutto di Atto d’infedeltà, una serie turca molto attesa. La produzione vede protagonisti un’attrice nota e altri attori di rilievo, e racconta una storia piena di segreti, tradimenti e colpi di scena. La data di uscita è stata comunicata, e il pubblico italiano potrà seguire la serie sulla piattaforma in tempi brevi.

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Mediaset Infinity si prepara a lanciare Atto d’infedeltà, una delle serie turche più attese dell’anno, pronta a conquistare il pubblico italiano grazie a un cast stellare e a una storia ricca di tensione emotiva, segreti e colpi di scena. Dal 10 giugno 2026, la piattaforma renderà disponibili gratuitamente i primi episodi, inaugurando un nuovo appuntamento che punta a replicare il successo delle dizi già amate dagli spettatori. La serie vede come protagonista Demet Özdemir, una delle attrici più popolari in Italia, affiancata da Bugra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan e Zerrin Tekindor, nomi che gli appassionati di fiction turche conoscono molto bene. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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