La Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nel 2023. La decisione arriva dopo il processo in cui non sono state trovate prove sufficienti per condannarlo. Dassilva era stato imputato per il delitto, ma la corte ha deciso di assolverlo. La sentenza è stata emessa senza ulteriori richieste di condanna o di ricorso.

La Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di avere ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata a Rimini nel 2023. Il verdetto è stato pronunciato nella notte al termine di una lunga camera di consiglio durata circa sedici ore. Per il trentaseienne di origine senegalese la Procura aveva chiesto la condanna all’ergastolo, ritenendolo responsabile dell’omicidio. La difesa, invece, aveva sollecitato l’assoluzione sostenendo la totale estraneità dell’imputato ai fatti contestati. Al termine della fase deliberativa, la Corte ha accolto la richiesta difensiva pronunciando una sentenza di assoluzione dall’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Delitto Paganelli, Louis Dassilva assolto dall’accusa di omicidio

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Caso Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte: Louis Dassilva assolto dall'accusa di omicidio

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Attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte deve deliberare su Louis Dassilva, il 35enne senegalese unico accusato del delitto della pensionata e si è ritirata in camera di consiglio. #ANSA x.com

Omicidio di Pierina Paganelli, sentenza di assoluzione per Louis Dassilva reddit

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